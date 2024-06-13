Эстакаду на Московском шоссе отремонтировали по нацпроекту БКД Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

На Московском шоссе в Нижнем Новгороде завершили ремонт эстакады.

Как сообщает МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей", работы шли в рамках национального проекта"Безопасные качественные дороги".

По данным управления, дорожники положили новое покрытие на проезжей части площадью около 24 тысяч кв. метров. Общая протяженность участка составила 1,1 км. Согласно сообщению, асфальтобетонное покрытие получило положительное заключение экспертизы качества в МКУ "Центр лабораторных испытаний". Толщины соответствуют техническому заданию. Разметка на дороге нанесена термопластичным материалом. Кроме того, на эстакаде обновили 53 дорожных знаков.

По словам гендиректора ГУММиДа Андрея Левдикова, Московское шоссе в этом году стало самым большим объектом, который ремонтируется по нацпроекту.

"Трасса была разделена на несколько участков. Один из них – это эстакада от улицы Марата до остановки "Тоннель Московского вокзала". Два участка Московского шоссе от к/т Москва до путепровода на 4 км и путепровода 4 км до выезда из города протяженностью 6,5 км – там ремонт также уже завершен. Также выполняется капитальный ремонт путепровода через улицу Кузбасскую, готовность которого составляет более 80%. Подрядчик идет с опережением графика", – отметил Андрей Левдиков.

Также по его словам, готовность путепровода на 437 км по Комсомольскому шоссе на данный момент составляет 92%, а готовность участка дороги по улице Новикова-Прибоя составляет 90%. Кроме того, половина от общего объема работ выполнена на улицах Гвоздильной и Волочильной.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации".

Ранее сообщалось, что по нацпроекту в Нижнем Новгороде отремонтировано уже более 180 тысяч кв. м покрытия дорог.

Также сообщалось, что более 7,5 тысяч кв метров пластиковой разметки нанесено на дороги Нижнего Новгорода