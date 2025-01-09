Силы ПВО сбили один украинский БПЛА над территорией Татарстана этой ночью Происшествия

Силы ПВО сбили один украинский БПЛА над территорией Татарстана этой ночью Фото: Анастасия Назарова

Один вражеский дрон ликвидирован над территорией Татарстана 20 января, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в общей сложности за прошлую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский БПЛА. Больше всего дронов сбито над Брянской областью – 14. Шесть беспилотных летательных аппаратов уничтожили над Калужской областью, по три – над Белгородской и Круской, по два – над Рязанской и Орловской.

Ранее сообщалось, что ранним утром 20 января МЧС предупредило жителей соседней Казани об угрозе атаки БПЛА. После чего местный аэропорт временно прекратил принимать и отправлять авиарейсы.