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Происшествия

Силы ПВО сбили один украинский БПЛА над территорией Татарстана этой ночью

20 января 2025 08:11  [87] Происшествия
Силы ПВО сбили один украинский БПЛА над территорией Татарстана этой ночью

Силы ПВО сбили один украинский БПЛА над территорией Татарстана этой ночью

Фото: Анастасия Назарова

Один вражеский дрон ликвидирован над территорией Татарстана 20 января, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в общей сложности за прошлую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский БПЛА. Больше всего дронов сбито над Брянской областью – 14. Шесть беспилотных летательных аппаратов уничтожили над Калужской областью, по три – над Белгородской и Круской, по два – над Рязанской и Орловской.

Ранее сообщалось, что ранним утром 20 января МЧС предупредило жителей соседней Казани об угрозе атаки БПЛА. После чего местный аэропорт временно прекратил принимать и отправлять авиарейсы.

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Теги:
беспилотники ПФО СВО
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