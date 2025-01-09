Работа аэропорта Казани ограничена из-за угрозы атаки БПЛА 20 января Общество

Работа аэропорта Казани временно ограничена 20 января. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Артем Кореняко.

По официальным данным, это сделано ради обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт столицы Татарстана пока не принимает и не отправляет рейсы.

Также, по последним данным, аналогичные меры приняты в аэропорту Нижнекамска (находится в северо-восточной части Республики Татарстан. – Прим. ред.).

Отметим, что около 6 часов утра 20 января МЧС предупредило жителей Казани об опасности атаки БПЛА. Горожан попросили не поддаваться панике и по возможности не приближаться к окнам. Данную информацию в своем Telegram-канале разместила городская администрация.

Напомним, что до этого Казань подвергалась атаке БПЛА 14 января. Тогда также вводились ограничения на работу воздушной гавани.