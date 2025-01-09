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Происшествия

Ребенок и двое взрослых погибли в жутком ДТП в Нижегородской области

20 января 2025 08:41  [69] Происшествия
Ребенок и двое взрослых погибли в жутком ДТП в Нижегородской области

Ребенок и двое взрослых погибли в жутком ДТП в Нижегородской области

Сегодня, 20 января, вблизи деревни Корниловка в Навашинском районе Нижегородской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни трех человек. По данным ГАИ, авария случилась около 4:24 утра, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Предварительно, водитель автомобиля LADA, мужчина 1971 года рождения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Hyundai, за рулем которого также находился мужчина 1971 года рождения.

В результате столкновения три пассажира автомобиля LADA — 40-летний мужчина, женщина и двухмесячный ребенок — погибли на месте. Водитель отечественного авто, а также водитель и пассажирка автомобиля Hyundai получили телесные повреждения и были срочно госпитализированы в местное медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что накануне в Нижегородской области произошло другое смертельное ДТП. В нем погиб 28-летний мужчина. Также пострадали три человека.

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