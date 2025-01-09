Врачи спасли женщину с выпученными глазами в Нижнем Новгороде Общество

Нижегородские медики оказали помощь женщине, у которой из-за сильного отека глазные яблоки выталкивались из орбит. Как сообщил Telegram-канал "Бокал прессека", это состояние было вызвано гайморитом на фоне ослабленного иммунитета, что привело к экзофтальму — выпячиванию глаз.



Экстренную операцию провели в больнице №35. Хирург Григорий Белозеров с командой врачей успешно удалил инфекцию из решетчатого лабиринта и правой гайморовой пазухи, а также устранил патологические ткани, что помогло пациентке вернуть нормальное состояние.

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