Нижегородская область заняла 19 место в рейтинге регионов по уровню преступности Общество

Нижегородская область по итогам 2024 года заняла 19 место в рейтинге регионов по уровню преступности, сообщает РИА Новости.

Согласно опубликованным данным, в регионе за прошлый год было зарегистрировано 109,5 преступления на 10 тысяч жителей. Число тяжких преступлений составило 33 на 10 тысяч человек. По сравнению с предыдущим годом уровень преступности снизился почти на 11%.

Лидером рейтинга стала Чеченская республика, где в прошлом году было зарегистрировано 16,6 преступления на 10 тысяч человек. В тройку регионов с наименьшим уровнем преступности также попали Республика Ингушетия и Дагестан.

Аутсайдерами стали Республика Карелия, Ненецкий автономный округ и Республика Алтай. В этих регионах в 2024 году было зарегистрировано более 200 преступлений на 10 тысяч жителей.

Ранее сообщалось, что участница наркобанды получила 12 лет колонии в Нижнем Новгороде.