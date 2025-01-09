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Происшествия

Участница наркобанды получила 12 лет колонии в Нижнем Новгороде

17 января 2025 19:51  [39] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Жительница Нижнего Новгорода получила 12 лет лишения свободы за участие в организованной преступной группе, которая занималась сбытом наркотиков через Интернет.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, 34-летнюю женщину задержали сотрудники полиции в ходе оперативных мероприятий по выявлению наркоторговцев. Во время проверки автомобиля, которым она управляла, оперативники нашли 135 пакетиков с синтетическим наркотиком, готовыми к продаже. Вес наркотика составил более 60 граммов.

Уголовное дело было возбуждено по статьям о покушении на незаконный сбыт наркотиков. Следствие установило, что с августа 2022 года женщина стала участницей преступной группы, занимающейся сбытом наркотиков через Интернет. Ее роль заключалась в том, чтобы получать наркотики через тайники, фасовать их на дозы и размещать закладки в различных районах города для последующего сбыта.

В результате расследования полицейские нашли 190 закладок, сделанных злоумышленницей. Все наркотики были изъяты.

На время следствия женщина находилась под домашним арестом. В январе 2023 года суд приговорил ее к 12 годам лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

Полиция напоминает, что сообщить о фактах незаконного оборота наркотиков можно через номер 02 или 102 с мобильного телефона, а также обратиться в ближайший отдел полиции.

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Теги:
МВД Наркотики Преступления
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