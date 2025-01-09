Нижегородцы пожаловались в полицию на подростков с петардами в Верхних Печёрах

Жители микрорайона Верхние Печёры в Нижнем Новгороде обратились в полицию с жалобой на подростков с петардами.
По данным Telegram-канала "Нижний Новгород без цензуры", группа агрессивных молодых людей целенаправленно кидает петарды в прохожих, витрины магазинов. Также подростки бросают в людей снежки и другие опасные предметы.
Кроме того, один из местных жителей обратил внимание на предмет в руках одного из подростков, якобы похожий на пистолет.
Ранее сообщалось, что злоумышленник расплатился найденной картой 50 раз в магазинах Нижнего Новгорода.
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