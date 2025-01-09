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Происшествия

Нижегородцы пожаловались в полицию на подростков с петардами в Верхних Печёрах

20 января 2025 11:11  [94] Происшествия

Жители микрорайона Верхние Печёры в Нижнем Новгороде обратились в полицию с жалобой на подростков с петардами.

По данным Telegram-канала "Нижний Новгород без цензуры", группа агрессивных молодых людей целенаправленно кидает петарды в прохожих, витрины магазинов. Также подростки бросают в людей снежки и другие опасные предметы.

Кроме того, один из местных жителей обратил внимание на предмет в руках одного из подростков, якобы похожий на пистолет.

Ранее сообщалось, что злоумышленник расплатился найденной картой 50 раз в магазинах Нижнего Новгорода.

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Теги:
Дети МВД Преступления
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