Нижегородцы пожаловались в полицию на подростков с петардами в Верхних Печёрах Происшествия

Жители микрорайона Верхние Печёры в Нижнем Новгороде обратились в полицию с жалобой на подростков с петардами.

По данным Telegram-канала "Нижний Новгород без цензуры", группа агрессивных молодых людей целенаправленно кидает петарды в прохожих, витрины магазинов. Также подростки бросают в людей снежки и другие опасные предметы.

Кроме того, один из местных жителей обратил внимание на предмет в руках одного из подростков, якобы похожий на пистолет.

Ранее сообщалось, что злоумышленник расплатился найденной картой 50 раз в магазинах Нижнего Новгорода.