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Общество

Список жизненно важных лекарств расширили в России

20 января 2025 10:27  [56] Общество

Правительство РФ расширило перечень жизненно важных и препаратов для лечения высокозатратных заболеваний. В обновленный список ЖНВЛП добавлено 18 новых наименований, включая препараты для лечения онкологических, сердечно-сосудистых, аутоиммунных заболеваний, а также инфекций.

В частности, в перечень включены средства для лечения лимфомы, меланомы, лейкоза, рака молочной железы, сахарного диабета, системной красной волчанки, анемии при хронической болезни почек, тахикардии, нарушений липидного обмена, пневмонии, перитонита, ХОБЛ и тяжелой формы бронхиальной астмы, а также для профилактики тромбообразования и антиретровирусной терапии.

Среди добавленных препаратов – занубрутиниб, полатузумаб ведотин, нурулимаб с пролголимабом, инотузумаб озогамицин, алпелисиб, анифролумаб, алоглиптин с пиоглитазоном, эсмолол, роксадустат, инклисиран, биапенем, атазанавир с ритонавиром, фампридин, гликопиррония бромид с индакатеролом и мометазоном, а также другие препараты.

Кроме того, для четырех препаратов добавлены новые лекарственные формы, включая инсулин лизпро, даратумумаб, диклофенак и пирибедил.

В перечень препаратов для лечения редких и сложных заболеваний также включен изатуксимаб, который используется при лечении множественной миеломы.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что уже половина этих медикаментов производится в России. Он подчеркнул, что работа по увеличению доли отечественного производства будет продолжена в рамках национального проекта "Новые технологии сбережения здоровья". Цель — к 2030 году довести долю производства жизненно необходимых и важнейших препаратов в России до 90%, что позволит снизить зависимость от зарубежных поставок.

Цены на лекарства из перечня ЖНВЛП регулируются государством, и они доступны пациентам в рамках программы госгарантий бесплатного медобслуживания. В списке ЖНВЛП более 800 медикаментов, а препараты для лечения высокозатратных заболеваний централизованно закупаются Минздравом и выдаются пациентам бесплатно.

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Теги:
лекарства Минздрав Нацпроект
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