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Общество

Врач ФК "Пари Нижний Новгород" Владимир Коробейников скончался 20 января

20 января 2025 11:21  [101] Общество

Фото: Telegram-канал Давида Мелик-Гусейнова

Врач, работавший в структуре нижегородского футбольного клуба "Пари НН" Владимир Коробейников, скончался 20 января. Об этом в своем Telegram-канале сообщил гендиректор ФК "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов.

Специалист умер после тяжелой, продолжительной болезни. Владимиру Коробейникову было 58 лет.

"Владимир Сергеевич был очень добрым и светлым человеком. У него было много друзей. Он прекрасно пел и играл на гитаре",- рассказал Мелик-Гусейнов.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает свои соболезнования родственникам и коллегам Владимира Коробейникова.

Накануне стало известно об уходе из жизни бывшего директор нижегородского Центра одаренных детей Игоря Чапрака. Его похоронят 21 января.

СПРАВКА:

Владимир Коробейников родился в 1966 году в Шахунье. Окончил Нижегородскую государственную медицинскую академию. Работал в МФК "Чайка" (Нижний Новгород), ФК "Энергетик" (Урень), ФК "Семенов", "Химик" (Дзержинск), "Зенит" (Пенза), "Волна" (Нижегородская область). С июня 2022 года - врач "Пари НН-М", а затем он перешел в "Пари НН-2".

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Теги:
Некролог Футбол
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