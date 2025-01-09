Ограничения на приём и выпуск самолётов сняты в аэропортах Татарстана

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В аэропортах Казани и Нижнекамска сняты все ограничительные меры на приём и выпуск самолётов. Об этом со ссылкой на пресс-службу Росавиации сообщил телеканал "360".
Как пояснили в ведомстве, введение временных ограничений было необходимо для повышения безопасности гражданской авиации.
Из-за ограничений на запасных аэродромах сели три самолёта, летевшие в Казань. В Росавиации подчеркнули, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов сделали всё необходимое, чтобы обеспечить безопасность полётов.
Приём и выпуск самолётов в Казани ограничили примерно в 5:50 утра, в Нижнекамске - около 7:00. Ограничения были введены из-за угрозы атаки беспилотников.
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