Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
Туристический налог ввели в Балахнинском районе
Новые автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям
Гостиницу построят на месте бывшего завода шампанских вин
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 января 2025 12:13  [28] Нижегородская мэрия выплатит компенсации жителям аварийного дома на Сутырина
20 января 2025 12:01  [38] Порывистый ветер до 17 м/с ожидается в Нижегородской области 20 января
20 января 2025 11:55  [61] Молодые нижегородцы могут стать участниками федеральной программы наставничества
20 января 2025 11:48  [66] Ограничения на приём и выпуск самолётов сняты в аэропортах Татарстана
20 января 2025 11:44  [74] Огромная пробка образовалась утром на Ванеева из-за неработающего светофора
20 января 2025 11:21  [109] Врач ФК "Пари Нижний Новгород" Владимир Коробейников скончался 20 января
20 января 2025 11:07  [91] Теплую стоянку для пожарного автомобиля построили в селе Нестиары Воскресенского округа по проекту «Вам решать!»
20 января 2025 10:57  [286] Прощание с экс-директором нижегородского ЦОДа Игорем Чапраком пройдет 21 января
20 января 2025 10:55  [99] Проект о повышении качества медпомощи рассмотрят в Госдуме
20 января 2025 10:27  [162] Список жизненно важных лекарств расширили в России
Общество

Ограничения на приём и выпуск самолётов сняты в аэропортах Татарстана

20 января 2025 11:48  [66] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняты все ограничительные меры на приём и выпуск самолётов. Об этом со ссылкой на пресс-службу Росавиации сообщил телеканал "360".

Как пояснили в ведомстве, введение временных ограничений было необходимо для повышения безопасности гражданской авиации.

Из-за ограничений на запасных аэродромах сели три самолёта, летевшие в Казань. В Росавиации подчеркнули, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов сделали всё необходимое, чтобы обеспечить безопасность полётов.

Приём и выпуск самолётов в Казани ограничили примерно в 5:50 утра, в Нижнекамске - около 7:00. Ограничения были введены из-за угрозы атаки беспилотников.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Аэропорт беспилотники ограничения
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph