Ограничения на приём и выпуск самолётов сняты в аэропортах Татарстана Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняты все ограничительные меры на приём и выпуск самолётов. Об этом со ссылкой на пресс-службу Росавиации сообщил телеканал "360".

Как пояснили в ведомстве, введение временных ограничений было необходимо для повышения безопасности гражданской авиации.

Из-за ограничений на запасных аэродромах сели три самолёта, летевшие в Казань. В Росавиации подчеркнули, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов сделали всё необходимое, чтобы обеспечить безопасность полётов.

Приём и выпуск самолётов в Казани ограничили примерно в 5:50 утра, в Нижнекамске - около 7:00. Ограничения были введены из-за угрозы атаки беспилотников.