Нижегородец снова пожаловался на протекающий тоннель у Московского вокзала Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Нижегородец в социальных сетях пожаловался на неудовлетворительное состояние тоннеля на Московском вокзале в Нижнем Новгороде. По словам горожанина, тоннель снова "протекает".

В администрации города ответили, что подготовка к разработке проектной документации на ремонт тоннеля уже началась.

"Ориентировочный срок разработки и согласования проектно-сметной документации - 2025 год", - пояснили в мэрии.

Также в администрации добавили, что по результатам разработки ПСД будут определены сроки и этапы ремонта.

Ранее сообщалось, что локальное подтопление в подземном переходе на Московском вокзале устранил подрядчик.

