Нижегородец снова пожаловался на протекающий тоннель у Московского вокзала

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Нижегородец в социальных сетях пожаловался на неудовлетворительное состояние тоннеля на Московском вокзале в Нижнем Новгороде. По словам горожанина, тоннель снова "протекает".
В администрации города ответили, что подготовка к разработке проектной документации на ремонт тоннеля уже началась.
"Ориентировочный срок разработки и согласования проектно-сметной документации - 2025 год", - пояснили в мэрии.
Также в администрации добавили, что по результатам разработки ПСД будут определены сроки и этапы ремонта.
Ранее сообщалось, что локальное подтопление в подземном переходе на Московском вокзале устранил подрядчик.
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