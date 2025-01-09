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Общество

Нижегородец снова пожаловался на протекающий тоннель у Московского вокзала

21 января 2025 12:00  [105] Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Нижегородец в социальных сетях пожаловался на неудовлетворительное состояние тоннеля на Московском вокзале в Нижнем Новгороде. По словам горожанина, тоннель снова "протекает".

В администрации города ответили, что подготовка к разработке проектной документации на ремонт тоннеля уже началась.

"Ориентировочный срок разработки и согласования проектно-сметной документации - 2025 год", - пояснили в мэрии. 

Также в администрации добавили, что по результатам разработки ПСД будут определены сроки и этапы ремонта.

Ранее сообщалось, что локальное подтопление в подземном переходе на Московском вокзале устранил подрядчик.
 

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Теги:
Канавинский район Ремонтные работы
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