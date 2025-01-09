Двое детей и трое взрослых отравились угарным газом в Нижегородской области Происшествия

Фото: пресс-служба прокуратуры Нижегородской области

Следователи СК начали доследственную проверку по факту отравления угарным газом в Лысковском районе Нижегородской области. Пострадали пять человек, сообщили в СУ СКР по региону.

Вечером 19 января в квартире дома на улице Солдатова поселка Нива отравление почувствовали собственница квартиры, двое мужчин и двое внуков. Все пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медпомощь. По последним данным, их жизни ничего не угрожает.



Предварительно установлено, что в квартире, где произошло отравление, была включена газовая колонка и система принудительной вентиляции, что могло привести к изменению давления в газовых коммуникациях и образованию обратной тяги.



В настоящее время следователи проводят комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств происшествия.

На месте происшествия также побывал прокурор Лысковского района Роман Яшин. Прокуратурой в рамках собственной проверки будет дана оценка исполнению законодательства при обслуживании газового оборудования. В случае необходимости будут приняты меры реагирования.

Напомним, что на прошлой неделе угарным газом отравились мать и двое детей в Нижнем Новгороде.