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Общество

Высадка школьницы из автобуса на Бору закончилась служебной проверкой

20 января 2025 16:55  [108] Общество

Фото: Александр Воложанин

Служебную проверку проводят в Борском районе после высадки девушки из автобуса, сообщает pravda-nn.ru.

В министерстве транспорта Нижегородской области рассказали подробности инцидента. Так, стало известно, что кондуктор потребовала у пассажирки выйти из автобуса №222Т. По словам очевидцев, это было сделано в грубой форме.

Компания-перевозчик в ходе служебной проверки, в том числе, уточнит точный возраст девушки. Если вина кондуктора будет установлена, то его ждет наказание за нарушение дисциплины.  

Напомним, что высадкой школьницы из борского автобуса заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.

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Теги:
автобусы Общественный транспорт школьники
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