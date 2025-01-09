Высадка школьницы из автобуса на Бору закончилась служебной проверкой

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Служебную проверку проводят в Борском районе после высадки девушки из автобуса, сообщает pravda-nn.ru.
В министерстве транспорта Нижегородской области рассказали подробности инцидента. Так, стало известно, что кондуктор потребовала у пассажирки выйти из автобуса №222Т. По словам очевидцев, это было сделано в грубой форме.
Компания-перевозчик в ходе служебной проверки, в том числе, уточнит точный возраст девушки. Если вина кондуктора будет установлена, то его ждет наказание за нарушение дисциплины.
Напомним, что высадкой школьницы из борского автобуса заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.
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