Высадка школьницы из автобуса на Бору закончилась служебной проверкой Общество

Фото: Александр Воложанин

Служебную проверку проводят в Борском районе после высадки девушки из автобуса, сообщает pravda-nn.ru.

В министерстве транспорта Нижегородской области рассказали подробности инцидента. Так, стало известно, что кондуктор потребовала у пассажирки выйти из автобуса №222Т. По словам очевидцев, это было сделано в грубой форме.

Компания-перевозчик в ходе служебной проверки, в том числе, уточнит точный возраст девушки. Если вина кондуктора будет установлена, то его ждет наказание за нарушение дисциплины.

Напомним, что высадкой школьницы из борского автобуса заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.