Артем Кавинов: "Муниципальные депутаты смогут принимать участие в обсуждении федеральных законопроектов" Политика

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Депутат Государственной Думы РФ от Нижегородской области Артём Кавинов отметил важность работы муниципальных депутатов.

«Теперь муниципальные депутаты смогут принимать участие в обсуждении федеральных законопроектов. Такое решение принято на конференции Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Решение важное, особенно в этот год, который был объявлен на XXII Съезде «Единой России» Годом муниципального депутата. А Президент страны Владимир Путин поставил задачу по тщательной работе на местах, по новому формату работы партийных местных приемных», - отметил он.

Депутат напомнил, что сейчас у партии «Единая Россия» более 170 тысяч муниципальных депутатов.

«Каждый хорошо знает специфику своей территории, помогает и словом, и делом, принимает участие в реализации проектов и народной программы партии. Во время своих рабочих поездок в районы своего округа всегда встречаюсь представителями местного самоуправления: главами округов, районов, муниципальными служащими, депутатами, лидерами общественного мнения, экспертами», - сказал Артём Кавинов.

По мнению парламентария, участие муниципальных депутатов, а не только муниципальных служащих, в обсуждении федеральных законопроектов может принести ряд положительных моментов.

«Например, федеральные законы часто имеют общие положения, а участие муниципальных депутатов поможет учесть особенности регионов и муниципалитетов при разработке этих законов. Депутаты могут оперативно передавать нам, в Госдуму, информацию о том, как те или иные законопроекты воспринимаются на уровне местного самоуправления. Процесс принятия решений становится более сбалансированным», - считает Артём Кавинов.