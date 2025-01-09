Артем Кавинов: "Муниципальные депутаты смогут принимать участие в обсуждении федеральных законопроектов"

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Депутат Государственной Думы РФ от Нижегородской области Артём Кавинов отметил важность работы муниципальных депутатов.
«Теперь муниципальные депутаты смогут принимать участие в обсуждении федеральных законопроектов. Такое решение принято на конференции Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Решение важное, особенно в этот год, который был объявлен на XXII Съезде «Единой России» Годом муниципального депутата. А Президент страны Владимир Путин поставил задачу по тщательной работе на местах, по новому формату работы партийных местных приемных», - отметил он.
Депутат напомнил, что сейчас у партии «Единая Россия» более 170 тысяч муниципальных депутатов.
«Каждый хорошо знает специфику своей территории, помогает и словом, и делом, принимает участие в реализации проектов и народной программы партии. Во время своих рабочих поездок в районы своего округа всегда встречаюсь представителями местного самоуправления: главами округов, районов, муниципальными служащими, депутатами, лидерами общественного мнения, экспертами», - сказал Артём Кавинов.
По мнению парламентария, участие муниципальных депутатов, а не только муниципальных служащих, в обсуждении федеральных законопроектов может принести ряд положительных моментов.
«Например, федеральные законы часто имеют общие положения, а участие муниципальных депутатов поможет учесть особенности регионов и муниципалитетов при разработке этих законов. Депутаты могут оперативно передавать нам, в Госдуму, информацию о том, как те или иные законопроекты воспринимаются на уровне местного самоуправления. Процесс принятия решений становится более сбалансированным», - считает Артём Кавинов.
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