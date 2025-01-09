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Общество

Нижегородца оштрафовали на 3,5 млн рублей за нелегальную свалку под Кстовом

20 января 2025 17:10  [123] Общество

Фото: Росприроднадзор

Советский райсуд взыскал с жителя Нижнего Новгорода более 3,5 млн рублей в качестве компенсации вреда, причиненного почвам от несанкционированной свалки. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Росприроднадзора.

Информация о нарушении природоохранного законодательства поступила от администрации Кстовского района. Инспекторы надзорного ведомства при проверке обнаружили на земельном участке в районе села Семеть несколько навалов, включая отходы от сноса и разборки зданий, стройматериалов, бой кирпича, рубероид и т д. Общая площадь свалки превысила 760 кв. метров.

Инспекторы взяли пробы почвы и отходов. На основании полученных данных был произведен расчет вреда, причиненного компонентам окружающей среды. Также был установлен собственник земельного участка, которым оказался житель Нижнего Новгорода.

Суд обязал собственника земельного участка возместить ущерб почвам.

Напомним, прокуратура требует взыскать с организаторов свалки в СНТ "Родник" в Нижнем Новгороде 109 млн рублей.

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Теги:
Росприроднадзор Свалки
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