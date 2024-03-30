Нижегородский ЗМЗ оштрафовали на 1,1 млн рублей за загрязнение почвы Общество

Фото: сайт межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия

ПАО "Заволжский моторный завод" перечислило в бюджет Балахнинского района более 1,1 млн рублей за ущерб, причиненный почвам от работы полигона промышленных отходов предприятия. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Инспекторы надзорного ведомства во время плановой проверки в 2023 году обнаружили в пробах почвы на прилегающей к полигону территории превышение концентраций по ртути, цинку, кобальту, никелю, свинцу и другим веществам.

После проверки в отношении юридического и ответственного должностного лица были вынесены постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Размер штрафа составил 450 тысяч рублей.

Кроме того, специалисты Росприроднадзора подсчитали размер ущерба, причиненного почвам, как компоненту окружающей среды, он превысил 1,1 млн рублей.

В настоящее время ПАО "ЗМЗ" полностью возместило ущерб.

Напомним, нижегородский Росприроднадзор взыскивает более 4,9 млн рублей из-за свалки на улице Ванеева.