Нижегородский ЗМЗ оштрафовали на 1,1 млн рублей за загрязнение почвы

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ПАО "Заволжский моторный завод" перечислило в бюджет Балахнинского района более 1,1 млн рублей за ущерб, причиненный почвам от работы полигона промышленных отходов предприятия. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.
Инспекторы надзорного ведомства во время плановой проверки в 2023 году обнаружили в пробах почвы на прилегающей к полигону территории превышение концентраций по ртути, цинку, кобальту, никелю, свинцу и другим веществам.
После проверки в отношении юридического и ответственного должностного лица были вынесены постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Размер штрафа составил 450 тысяч рублей.
Кроме того, специалисты Росприроднадзора подсчитали размер ущерба, причиненного почвам, как компоненту окружающей среды, он превысил 1,1 млн рублей.
В настоящее время ПАО "ЗМЗ" полностью возместило ущерб.
Напомним, нижегородский Росприроднадзор взыскивает более 4,9 млн рублей из-за свалки на улице Ванеева.
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