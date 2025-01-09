Нижегородский СК заинтересовался обрушением фасада "Дома железнодорожника" Происшествия

Доследственную проверку организовали после обрушения части "Дома железнодорожника" на Верхневолжской набережной Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.



В силовом ведомстве уточнили, что в результате обрушения никто не пострадал. Следователи разбираются в обстоятельствах случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Здание "Дома железнодорожника" расположено на пересечении улиц Семашко и Верхне-Волжская Набережная, дом2/10.

Ранее сообщалось, что высадка школьницы из автобуса на Бору закончилась служебной проверкой.