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Происшествия

Нижегородский СК заинтересовался обрушением фасада "Дома железнодорожника"

20 января 2025 17:32  [96] Происшествия

Доследственную проверку организовали после обрушения части "Дома железнодорожника" на Верхневолжской набережной Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
 
В силовом ведомстве уточнили, что в результате обрушения никто не пострадал. Следователи разбираются в обстоятельствах случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Здание "Дома железнодорожника" расположено на пересечении улиц Семашко и Верхне-Волжская Набережная, дом2/10.

Ранее сообщалось, что высадка школьницы из автобуса на Бору закончилась служебной проверкой.

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Теги:
проверки Следственное управление
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