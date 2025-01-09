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Общество

Проект по проведению собраний собственников жилья на ГИС ЖКХ тестируют в России

20 января 2025 17:15  [103] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода, архив

Московская область запускает пилотный проект для упрощения взаимодействия между управляющими компаниями и жильцами многоквартирных домов. Он охватит 47 городских округов региона. В случае успеха проект будет масштабирован на всю страну, сообщает телеканал "360".

Основная цель инициативы — перевести общие собрания собственников жилья в онлайн на платформу ГИС ЖКХ. Это позволит избежать фальсификаций и сделает процесс голосования более прозрачным и справедливым.

Проект стартует в 2025 году и будет направлен на обеспечение устойчивой и прозрачной коммуникации между УК и жителями.

Ежегодно в Подмосковье происходят тысячи изменений в реестре лицензий УК, что вызывает путаницу и снижает доверие к качеству услуг. Электронное голосование должно повысить прозрачность и подотчётность УК.

Как отметил губернатор Московской области андрей Воробьёв, онлайн-голосование в ГИС ЖКХ защищает каждый голос и создаёт электронный протокол, исключая необходимость дополнительных проверок.

Одна из главных задач при реализации пилотного проекта - убедить жителей переходить в онлайн-формат, разъясняя алгоритм, и помогать сориентироваться в приложении или на портале.

Для тех, кому привычнее бумажный способ, сохранится возможность отдать бланк администратору или зайти в ГИС ЖКХ через МФЦ.

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Теги:
Городское хозяйство Госуслуги ЖКХ
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