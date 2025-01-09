Двое детей и двое взрослых отравились угарным газом в Нижнем Новгороде Происшествия

Два случая отравления угарным газом произошло в Нижнем Новгороде за минувшую ночь, пишет портал NN.RU.

По данным источника, один инцидент произошел на Заводской улице. Там с признаками отравления в больницу попал шестилетний ребенок.

Также госпитализирована семья, проживающая на Ярмарочном проезде. Пострадали мать, отец и их десятилетний ребенок.

Напомним, что накануне угарным газом отравились сразу пять человек. Это произошло в Лысковском округе. По данному факту проводятся проверки СК и прокуратуры.