Двое детей и двое взрослых отравились угарным газом в Нижнем Новгороде

Два случая отравления угарным газом произошло в Нижнем Новгороде за минувшую ночь, пишет портал NN.RU.
По данным источника, один инцидент произошел на Заводской улице. Там с признаками отравления в больницу попал шестилетний ребенок.
Также госпитализирована семья, проживающая на Ярмарочном проезде. Пострадали мать, отец и их десятилетний ребенок.
Напомним, что накануне угарным газом отравились сразу пять человек. Это произошло в Лысковском округе. По данному факту проводятся проверки СК и прокуратуры.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+