Детская шалость привела к пожару в пятиэтажке под Володарском

В поселке Смолино Володарского округа произошел пожар в квартире пятиэтажного дома. Согласно информации пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области, в момент возгорания в квартире находились двое детей.
Соседи быстро локализовали пожар на площади два квадратных метра и вывели детей на безопасное место, предотвратив трагедию.
Позднее дознаватели установили, что мать оставила детей одних дома и ушла в магазин. В отсутствие взрослых шестилетний ребенок, играя с кухонной зажигалкой, поджег ткань рядом с телевизором. Таким образом, причиной возгорания стала детская шалость с огнем.
Ранее сообщалось, что аэрозольный баллончик взорвался в мусоропроводе жилого дома в Дзержинске. Из МКД были эвакуированы 13 человек.
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