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Происшествия

Детская шалость привела к пожару в пятиэтажке под Володарском

21 января 2025 09:11  [70] Происшествия

В поселке Смолино Володарского округа произошел пожар в квартире пятиэтажного дома. Согласно информации пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области, в момент возгорания в квартире находились двое детей.

Соседи быстро локализовали пожар на площади два квадратных метра и вывели детей на безопасное место, предотвратив трагедию.

Позднее дознаватели установили, что мать оставила детей одних дома и ушла в магазин. В отсутствие взрослых шестилетний ребенок, играя с кухонной зажигалкой, поджег ткань рядом с телевизором. Таким образом, причиной возгорания стала детская шалость с огнем.

Ранее сообщалось, что аэрозольный баллончик взорвался в мусоропроводе жилого дома в Дзержинске. Из МКД были эвакуированы 13 человек.

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Теги:
МЧС Пожар
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