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Происшествия

Снежная масса с крыши травмировала сотрудников банка в Нижнем Новгороде

21 января 2025 09:28  [61] Происшествия
Снежная масса с крыши травмировала сотрудников банка в Нижнем Новгороде

Снежная масса с крыши травмировала сотрудников банка в Нижнем Новгороде

Сотрудники банка пострадали от упавшего с крыши снега. Несчастный случай произошел на улице Костина в Нижнем Новгороде 17 января, передает региональная Гострудинспекция.

Инцидент случился, когда специалисты по документообороту входили в здание "Альфа-Банка", и на них с верхних этажей здания обрушилась снежная масса. На место происшествия была вызвана скорая помощь, однако пострадавшие отказались от госпитализации. Позже они самостоятельно обратились в поликлинику, где им был открыт больничный лист.

Госинспекция труда в Нижегородской области проводит расследование, ожидая медицинское заключение о тяжести травм. Подробности инцидента уточняются.

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Теги:
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