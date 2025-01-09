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Общество

Пульмонолог Пальман рассказал, что аромаингаляторы могут вызвать пневмонию

21 января 2025 09:34  [1] Общество

Роспотребнадзор выявил опасность аромаингаляторов, которые продаются на российских маркетплейсах. Эксперты установили, что вещества, содержащиеся в аромаингаляторах, могут негативно влиять на нервную, дыхательную и другие системы организма. В связи с этим ведомство приостановило действие деклараций на эти устройства.

Врач-пульмонолог Александр Пальман в беседе с телеканалом "360" выразил обеспокоенность по поводу распространения аромаингаляторов среди молодёжи, подчеркнув необходимость строгого контроля за продажей этих устройств.

Эксперт отметил, что, несмотря на то, что некоторые ингаляторы могут не причинять вреда сразу, они могут содержать опасные вещества, такие как психостимуляторы или токсичные смеси, которые могут вызвать тяжёлые поражения лёгких. По его словам, производители могут не указывать состав залитых внутрь смесей, что увеличивает риск для пользователей.

Врач также выразил опасения, что использование аромаингаляторов может привести к аллергическим реакциям, которые могут вызвать серьёзные повреждения лёгких, похожие на пневмонию. Он предупредил, что в случае возникновения осложнений, таких как острые тяжёлые поражения лёгких, люди могут оказаться в реанимации.

Пальман отметил, что подростки часто игнорируют предупреждения о вреде для здоровья, и призвал использовать социальные сети и популярных личностей для информирования молодёжи о рисках, связанных с этими устройствами.

Напомним, в апреле 2023 года Госдума РФ приняла закон о полном запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Документ ужесточает оборот всех устройств - даже тех, которые не содержат никотин. 

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Теги:
Дети Здоровье Маркетплейс
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