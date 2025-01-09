Более 500 кг опасной продукции изъяли в нижегородском аэропорту за год

Фото:
В 2024 году сотрудники отдела пограничного ветконтроля на Государственной границе РФ и транспорте межрегионального управления Россельхознадзора провели ряд мероприятий, направленных на предотвращение ввоза опасной и инфицированной продукции животного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Во время проверок в международном аэропорту "Чкалов", в котором участвовали представители Нижегородской таможни, задержали 331 партию продукции общим весом 542 кг. Это мед, мясо, молоко. Все продукты ввозились в ручной клади пассажиров без ветеринарных документов из стран, неблагополучных по особо опасным болезням, таких как Узбекистан и Азербайджан.
Вся продукция изъята в пункте перехода госграницы и уничтожена в печи.
Ранее сообщалось, что 160 коров и быков вывезли из Ардатова в неизвестном направлении.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+