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Общество

Более 500 кг опасной продукции изъяли в нижегородском аэропорту за год

21 января 2025 10:15  [112] Общество

Фото: Управления Россельхознадзора по НО и РМЭ

В 2024 году сотрудники отдела пограничного ветконтроля на Государственной границе РФ и транспорте межрегионального управления Россельхознадзора провели ряд мероприятий, направленных на предотвращение ввоза опасной и инфицированной продукции животного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время проверок в международном аэропорту "Чкалов", в котором участвовали представители Нижегородской таможни, задержали 331 партию продукции общим весом 542 кг. Это мед, мясо, молоко. Все продукты ввозились в ручной клади пассажиров без ветеринарных документов из стран, неблагополучных по особо опасным болезням, таких как Узбекистан и Азербайджан.

Вся продукция изъята в пункте перехода госграницы и уничтожена в печи.

Ранее сообщалось, что 160 коров и быков вывезли из Ардатова в неизвестном направлении.

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Теги:
Россельхознадзор
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