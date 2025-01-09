Более 500 кг опасной продукции изъяли в нижегородском аэропорту за год Общество

Фото: Управления Россельхознадзора по НО и РМЭ

В 2024 году сотрудники отдела пограничного ветконтроля на Государственной границе РФ и транспорте межрегионального управления Россельхознадзора провели ряд мероприятий, направленных на предотвращение ввоза опасной и инфицированной продукции животного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время проверок в международном аэропорту "Чкалов", в котором участвовали представители Нижегородской таможни, задержали 331 партию продукции общим весом 542 кг. Это мед, мясо, молоко. Все продукты ввозились в ручной клади пассажиров без ветеринарных документов из стран, неблагополучных по особо опасным болезням, таких как Узбекистан и Азербайджан.

Вся продукция изъята в пункте перехода госграницы и уничтожена в печи.

Ранее сообщалось, что 160 коров и быков вывезли из Ардатова в неизвестном направлении.