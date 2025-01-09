160 коров и быков вывезли из Ардатова в неизвестном направлении Общество

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Сотрудники Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл выявили нарушение при перевозке партии крупного рогатого скота без ветеринарных сопроводительных документов, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что гражданин В.В. Красавин вывез 160 голов крупного рогатого скота, в т.ч. 120 коров, без соблюдения необходимых карантинных процедур и оформления соответствующих ветеринарных документов.

Факт вывоза скота подтверждается письмом от начальника ГБУ НО "Госветуправление Ардатовского муниципального округа" и материалами дела. В действиях должностных лиц усматривается нарушение федерального ветеринарного законодательства России. По результатам проверки Красавин получил предупреждение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ранее сообщалось, что в Большеболдинском районе построили новую ферму на 400 голов.