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Общество

Трамвайные пути на улицах Сусловой и Ошарской начнут ремонтировать в 2025 году

21 января 2025 12:35  [3] Общество

Ремонт трамвайных путей на улицах Надежды Сусловой и Ошарской в Нижнем Новгороде планируется начать в 2025 году, сообщили в Центре развития транспортных систем региона.

По данным ООО "Экологические проекты", ремонтные работы на указанных улицах начнутся во второй половине 2025-го и в начале 2026 года. Подрядчик будет осуществлять замену трамвайной инфраструктуры в рамках заключенного концессионного соглашения.

Как сообщалось ранее, движение нижегородских трамваев №2 до площади Лядова возобновилось 20 января.

Напомним, электротранспорт в Нижнем Новгороде модернизируют за 50 млрд рублей в течение 5 лет.

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Теги:
Ремонтные работы Трамвай
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