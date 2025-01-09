Нефтегазстройпрофсоюз России и Транснефть-Верхняя Волга обсудили меры соцподдержки сотрудников Общество

Фото: служба общественных коммуникаций АО "Транснефть-Верхняя Волга"

Генеральный директор АО "Транснефть-Верхняя Волга" Александр Иванов и председатель Нефтегазстройпрофсоюза России Александр Корчагин провели рабочую встречу в Нижнем Новгороде.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с исполнением обязательств по коллективному договору и социальной политикой работодателя. Участники уделили особое внимание обеспечению здоровых и безопасных условий труда, медицинскому сопровождению сотрудников и членов их семей, работе с молодежью.

"Приоритетом социальной политики нашей компании является не только создание необходимых условий для эффективной и безопасной работы сотрудников, но и улучшение качества жизни работников и их семей. Для них у нас действуют более 30 мер поддержки", - подчеркнул Александр Иванов.

В 2024 году АО "Транснефть – Верхняя Волга" получило звание Лидера системы социального партнерства в сфере нефтяной, газовой, нефтегазохимической промышленности.

Александр Корчагин высоко оценил обширную социальную программу компании, действующую для всех ее сотрудников, а также системный подход предприятия к реализации благотворительных и социально значимых проектов.