Нижегородский минтранс разобрался в скандале с высадкой студента-безбилетника Общество

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области провело проверку инцидента, когда студентка была высажена из автобуса за неуплату проезда. Как выяснилось, её студенческий проездной оказался в стоп-листе из-за недостатка средств. Однако, согласно Федеральному закону, детей до 16 лет, которые путешествуют без сопровождения взрослых, не имеют права высаживать из общественного транспорта за неуплату.



После проведения внутренней проверки было установлено, что перевозчик действовал в рамках установленных правил транспортных услуг, при этом соблюдая нормы уважительного отношения к пассажирам.



Напоминаем, что для пополнения транспортной карты можно воспользоваться несколькими способами: через сайт «Ситикард», в приложениях банков-партнеров или через мобильное приложение GorodPay. Средства поступают на карту сразу после пополнения.