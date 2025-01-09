Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
Скорость движения на участке ул.Лысогорской ограничили до 10 км/ч
Туристический налог ввели в Балахнинском районе
Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 января 2025 20:29  [132] Нижегородский минтранс разобрался в скандале с высадкой студента-безбилетника
21 января 2025 19:19  [154] Нижегородцам пообещали не трогать транспортную развязку при воссоздании триумфальной арки
21 января 2025 19:08  [106] Чечерин: "Павловская ЦРБ станет одной из опорных районных больниц в регионе"
21 января 2025 18:56  [110] Григоренко ознакомился с реализацией программы комплексного развития электротранспорта в Нижегородской области
21 января 2025 17:53  [171] Нижегородцы смогут получать услуги в МФЦ по биометрии
21 января 2025 17:45  [153] 197 тонн молочной продукции не допущено в оборот в Нижегородской области
21 января 2025 17:08  [152] ​​​​​​​Состоятся бесплатные вебинары для ритейлеров и работников сферы образования
21 января 2025 17:03  [244] Почти 11 тысяч нижегородцев подхватили грипп и ОРВИ за неделю
21 января 2025 16:54  [182] Штрафы за продажу детям вейпов и сигарет увеличили в несколько раз
21 января 2025 16:36  [190] Три довоенных дома в Сормове снесут за 8 млн рублей
Общество

Нижегородский минтранс разобрался в скандале с высадкой студента-безбилетника

21 января 2025 20:29  [132] Общество

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области провело проверку инцидента, когда студентка была высажена из автобуса за неуплату проезда. Как выяснилось, её студенческий проездной оказался в стоп-листе из-за недостатка средств. Однако, согласно Федеральному закону, детей до 16 лет, которые путешествуют без сопровождения взрослых, не имеют права высаживать из общественного транспорта за неуплату.

После проведения внутренней проверки было установлено, что перевозчик действовал в рамках установленных правил транспортных услуг, при этом соблюдая нормы уважительного отношения к пассажирам.

Напоминаем, что для пополнения транспортной карты можно воспользоваться несколькими способами: через сайт «Ситикард», в приложениях банков-партнеров или через мобильное приложение GorodPay. Средства поступают на карту сразу после пополнения.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Минтранс Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph