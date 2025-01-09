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Общество

Проект реконструкции станции снеготаяния в Советском районе прошел экспертизу

21 января 2025 14:45  [137] Общество

Проект реконструкции действующей станции снеготаяния в Советском районе Нижнего Новгорода одобрен экспертизой. Об этом сообщается в Едином реестре заключений проектной документации.

Реконструкцией станции займется нижегородское ООО "Чистые улицы Приволжья". Проект будет разработан специалистами ООО "Проконтроль-НН" (Нижний Новгород). Расчетная мощность станции составляет 6000 м3/сутки.

Ранее сообщалось, что новую станцию снеготаяния в Советском районе планируется построить в деревне Кузнечиха.

Напомним, этот же инвестор намерен  построить станцию снеготаяния на улице Коминтерна в Московском районе Нижнего Новгорода по концессии.

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Теги:
Городское хозяйство Снег
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