Проект реконструкции станции снеготаяния в Советском районе прошел экспертизу Общество

Проект реконструкции действующей станции снеготаяния в Советском районе Нижнего Новгорода одобрен экспертизой. Об этом сообщается в Едином реестре заключений проектной документации.

Реконструкцией станции займется нижегородское ООО "Чистые улицы Приволжья". Проект будет разработан специалистами ООО "Проконтроль-НН" (Нижний Новгород). Расчетная мощность станции составляет 6000 м3/сутки.

Ранее сообщалось, что новую станцию снеготаяния в Советском районе планируется построить в деревне Кузнечиха.

Напомним, этот же инвестор намерен построить станцию снеготаяния на улице Коминтерна в Московском районе Нижнего Новгорода по концессии.