Застройщик сменился у станции снеготаяния в Московском районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Строительством станции снеготаяния в Московском районе Нижнего Новгорода займется ООО "Чистые улицы Приволжья". Об этом сообщается в ГИС "Единый государственный реестр заключений".

Госэкспертиза одобрила проект станции, разработанный специалистами ООО "Проконтроль-НН". Положительное заключение было выдано 16 января 2024 года.

Ранее проект станции был подготовлен ИП Коцепудом Анатолием Степановичем, данной компании планировали поручить и строительство самой станции снеготаяния.

Напомним, станция снеготаяния на земельном участке площадью 10 тысяч кв. м по улице Коминтерна, 29Б будет построена по концессии. Концессионное соглашение будет действовать до 2043 года. За это время администрации Нижнего Новгороде от концессионера будет перечислено почти 2,3 млрд рублей. Мощность станция снеготаяния составит 10 тысяч кубометров в сутки.