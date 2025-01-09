Нижегородский СК организовал проверку из-за отравления двух детей газом

В Нижнем Новгороде проводятся доследственные проверки по фактам отравлений угарным газом. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
21 января в квартире на Ярмарочном проезде трое человек, включая ребенка, почувствовали недомогание. Женщина с ребенком были госпитализированы, но их жизни ничего не угрожает. Мужчина, также пострадавший, от госпитализации отказался.
В тот же день в другой квартире на Заводской улице также был зафиксирован случай отравления, когда ребенок почувствовал недомогание. После осмотра в больнице он был отпущен на амбулаторное лечение, угрозы его жизни не выявлено.
Следователями установлено, что в обоих случаях отравления произошли в квартирах, оборудованных газовыми колонками. В настоящее время проводится комплекс проверок, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.
Кстати, накануне угарным газом отравились сразу 5 человек. Это произошло в Лысковском районе. По данному факту проводятся проверки СК и прокуратуры.
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