Требования к температуре для начала пляжного сезона установят в Нижнем Новгороде Общество

Администрация Нижнего Новгорода планирует установить требования к температуре воздуха для открытия пляжного сезона. Об этом сообщает "Коммерсант-Приволжье".

Соответствующий проект поправок в правила использования водных объектов для рекреационных целей одобрили депутаты в ходе заседания комиссии гордумы по экологии 21 января.

"В документ вносят ряд уточняющих поправок с учетом позиции прокуратуры и правового управления думы Нижнего Новгорода. Планируется установить, что купальный сезон можно открывать при дневной температуре воздуха не менее +18 градусов", - пояснила директор юридического департамента горадминистрации Татьяна Витушкина.

Указанные правила депутаты гордумы приняли в сентябре 2024 года. Их разработали в связи с обновлением Водного кодекса РФ. Документ определяет условия и требования, предъявляемые к использованию водоемов общего пользования для личных и бытовых нужд, обеспечению безопасности людей в местах организованного купания и массового отдыха.