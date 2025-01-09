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Общество

Требования к температуре для начала пляжного сезона установят в Нижнем Новгороде

21 января 2025 15:44  [5] Общество

Администрация Нижнего Новгорода планирует установить требования к температуре воздуха для открытия пляжного сезона. Об этом сообщает "Коммерсант-Приволжье".

Соответствующий проект поправок в правила использования водных объектов для рекреационных целей одобрили депутаты в ходе заседания комиссии гордумы по экологии 21 января.

"В документ вносят ряд уточняющих поправок с учетом позиции прокуратуры и правового управления думы Нижнего Новгорода. Планируется установить, что купальный сезон можно открывать при дневной температуре воздуха не менее +18 градусов", - пояснила директор юридического департамента горадминистрации Татьяна Витушкина.

Указанные правила депутаты гордумы приняли в сентябре 2024 года. Их разработали в связи с обновлением Водного кодекса РФ. Документ определяет условия и требования, предъявляемые к использованию водоемов общего пользования для личных и бытовых нужд, обеспечению безопасности людей в местах организованного купания и массового отдыха.

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Теги:
пляжи Погода
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