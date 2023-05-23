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Общество

Купальный сезон в Нижнем Новгороде начнется 1 июня

25 мая 2023 16:10  [40] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Купальный сезон в Нижнем Новгороде начнется 1 июня. Об этом сообщили в департаменте благоустройства администрации города.

Напомним, 20 пляжей и зон отдыха будут доступны для отдыха в Нижнем Новгороде летом.

Согласно информации, городская комиссия, в которую вошли представители департамента благоустройства, ГОЧС, Роспотребнадзора, административно-технической инспекции, провела приемку всех зон отдыха.

Комиссия проверила меры по обеспечению безопасности на пляжах, охраны, дежурству спасателей. Оценивалось также наличие пунктов питания, спасательного оборудования, информационных стендов, нового песка, детских игровых площадок, шезлонгов, зон для переодевания, лавочек и урн.

Кроме того, спасатели-водолазы провели очистку всех мест купаний и пляжных зон.

Городские пляжи будут работать с 1 июня по 31 августа с 10:00 до 19:00.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор проверяет качество воды на пляжах Нижегородской области.

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Теги:
Купальный сезон пляжи
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