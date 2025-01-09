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Общество

Юные нижегородцы могут присоединиться к Всемирной олимпиаде "Великая Победа"

21 января 2025 12:13  [43] Общество

Фото: РИА "Новости", Сергей Бобылев

Дети и подростки в возрасте от 10 до 18 лет из Нижегородской области могут присоединиться к Всемирной школьной олимпиаде "Великая Победа", которая стартует 25 февраля 2025 года. Она посвящена подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Предварительная регистрация доступна на сайте.

Интеллектуальное соревнование проводится для школьников со всего мира, каждый участник может продемонстрировать свои знания о Великой Отечественной войне. Главная задача проведения акции – привлечь внимание молодого поколения к событиям тех лет.

Задания олимпиады сгруппированы по различным уровням сложности и представляют собой конкурс "Я знаю! Я помню!". Первый тур – это классическое онлайн-тестирование, посвященное героическим событиям военных лет, истории грандиозных сражений, самоотверженному подвигу народа. Тестирование будет проводиться с 25 февраля по 21 марта на сайте https://pobeda.may9.ru/main. По его итогам будет отобрано 5 000 участников из рейтинга с наилучшими результатами.

Второй тур – расширенное онлайн-тестирование со специальными заданиями и более сложными вопросами. Срок проведения второго тура – с 24 марта по 11 апреля 2025 года. Его результатом станет отбор 200 лучших участников, которых допустят к написанию эссе на тему олимпиады.

В финальный тур выйдут 10 участников с лучшими творческими работами. Финалистам в рамках офлайн-тура предстоит выполнить творческое задание на определенную тему, на решение задачи будет дано 180 минут. В итоге жюри определит пять победителей олимпиады, еще пять человек станут ее призерами.

Финал олимпиады стартует 6 мая в Москве. Победители получат ценные призы и подарки от организаторов и партнёров акции. Три победителя заключительного этапа Всемирной школьной олимпиады "Великая Победа" смогут присутствовать на Параде Победы на Красной площади и на торжественном концерте 9 мая 2025 года.

Участники олимпиады также могут попробовать свои силы в творческом конкурсе, у которого две номинации: рисунок на тему "Лица Победы" и творческая работа "Юный полководец". В первой дети могут нарисовать героя из своей семьи, отличившегося в годы Великой Отечественной войны. Можно подготовить неограниченное количество рисунков. Во второй номинации участникам предлагается написать творческую работу о великом полководце военных лет, количество работ также не ограничено. Лучшие работы добавят участникам баллы в общем рейтинге олимпиады. Срок проведения конкурса – с 25 февраля по 6 мая.

С положением о проведении олимпиады можно ознакомиться по ссылке: https://api.pobeda.may9.ru/upload/Regulations_ru2.pdf. Результаты двух онлайн-туров и одного офлайн-тура (финала) также будут публиковаться на официальном сайте олимпиады www.Pobeda.may9.ru, в специальном разделе «Рейтинг».

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Теги:
9 мая ВОВ Победа
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