Новый автобус запустят из центра Автозавода до Нагулино летом

Новый автобус запустят из центра Автозавода до Нагулино в августе, сообщили в нижегородском "Центре развития транспортных систем".
По информации ЦРТС, на скорректированном маршруте А-79 можно будет доехать от станции метро "Парк культуры" до поселка Нагулино.
Отмечается, что новый автобус позволит жителям Нагулино, в частности, быстрее добираться до центральной части Автозаводского района и находящихся здесь медучреждений.
Ранее сообщалось, что автобус А-68 вернется на прежний маршрут в Нижнем Новгороде.
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