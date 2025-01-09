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Общество

Новый автобус запустят из центра Автозавода до Нагулино летом

21 января 2025 16:10  [113] Общество

Новый автобус запустят из центра Автозавода до Нагулино в августе, сообщили в нижегородском "Центре развития транспортных систем".

По информации ЦРТС, на скорректированном маршруте А-79 можно будет доехать от станции метро "Парк культуры" до поселка Нагулино. 

Отмечается, что новый автобус позволит жителям Нагулино, в частности, быстрее добираться до центральной части Автозаводского района и находящихся здесь медучреждений.

Ранее сообщалось, что автобус А-68 вернется на прежний маршрут в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Автозаводский район Общественный транспорт
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