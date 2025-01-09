Автобус А-68 вернется на прежний маршрут в Нижнем Новгороде
В ближайшее время автобус А-68 вновь начнет движение по обычному маршруту в Нижнем Новгороде, поскольку восстановлено движение трамваев № 2 до остановки «Площадь Лядова». Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской агломерации 21 января.
Ранее, во время ремонта трамвайных путей на улице Белинского, автобус А-68 временно следовал по этой улице, компенсируя отсутствие электротранспорта. Теперь же автобус вернется к маршруту, проходящему через улицу Большую Покровскую, площадь Горького, улицы Звездинку и Алексеевскую. Этот маршрут был введен после закрытия площади Свободы в связи со строительством станции метро.
Ранее сообщалось, что трамвайные пути на улицах Сусловой и Ошарской начнут ремонтировать в 2025 году.
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