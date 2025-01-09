Нижегородская мэрия планирует переехать в "Этажи" в течение года Политика

В нижегородской мэрии назвали срок переезда из 5-го корпуса кремля в торговый центр "Этажи".

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в администрации города, ориентировочно переезд мэрии в здание бывшего ТЦ "Этажи" состоится в течение года.

Напомним также, что запланирован переезд представителей федеральных органов исполнительной власти из здания "Нижполиграфа" на Варварке. Они в скором времени перемесятся в Дом связи на площади Горького.