Нижегородская мэрия планирует переехать в "Этажи" в течение года

В нижегородской мэрии назвали срок переезда из 5-го корпуса кремля в торговый центр "Этажи".
Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в администрации города, ориентировочно переезд мэрии в здание бывшего ТЦ "Этажи" состоится в течение года.
Напомним также, что запланирован переезд представителей федеральных органов исполнительной власти из здания "Нижполиграфа" на Варварке. Они в скором времени перемесятся в Дом связи на площади Горького.
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