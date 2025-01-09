Нижегородцам пообещали не трогать транспортную развязку при воссоздании триумфальной арки Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Вопрос о воссоздании Триумфальной арки в Канавинском районе рассмотрели на комиссии по развитию города, строительству и архитектуре 21 января.

Зампредседателя нижегородской думы Николай Сатаев напомнил, что согласно генплану города, от улицы Советской, где планируется воссоздание арки, до существующего виадука должна быть построена дорога, которая будет выходить к Мещерскому озеру. Чиновник также поинтересовался, намерена ли администрация вносить изменения в план из-за строительства арки.

Глава департамента градостроительного развития и архитектуры Алла Коновницына сообщила, что городские власти не планируют вносить изменения в план. По ее словам, в этом нет необходимости, поскольку и арка, и дорога будут убраны. Вероятно, дорога будет состоять менее чем из шести полос.

Напомним, что администрация Нижнего Новгорода планирует выделить 214,2 млн рублей на воссоздание Триумфальной арки в Канавине. Это следует из проекта бюджета на 2025-2027 годы.

Ранее сообщалось, что школу на 1500 мест возведут в нижегородском ЖК "Торпедо".