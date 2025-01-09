Пожар на нелегальной свалке в Нижнем Новгороде почти потушили Происшествия

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Открытое горение на свалке на Московском шоссе в Нижнем Новгороде почти полностью ликвидировано, сообщают в городском управлении ГО и ЧС. Для этого использовались бульдозеры, которые засыпали очаги возгорания грунтом и песком.



Информация о пожаре на свалке в районе поворота с Московского шоссе на улицу Федосеенко поступила в минувшее воскресенье. К 20 января площадь возгорания составила 200 кв. метров. Для ликвидации пожара работали 31 человек и 26 единиц техники.

В ночь на 22 января планируется дополнительная засыпка свалки грунтом с помощью самосвалов.

Напомним, что вероятная причина возгорания на Московском шоссе - поджог. Однако точно станет известно только по результатам экспертизы, которую проводят специалисты МЧС. По факту пожара проводится полицейская проверка. Уголовное дело пока не завели. Как стало известно НИА "Нижний Новгород", правоохранители также ждут заключение экспертизы.