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Общество

Роспотребнадзор исследует воздух из-за горящей свалки на Московском шоссе

20 января 2025 18:00  [47] Общество

Фото: Александр Воложанин

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора проверяют качество воздуха в Нижнем Новгороде из-за пожара на нелегальной свалке на Московском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Пробы воздуха взяты в зоне ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра.

Напомним, нелегальная свалка загорелась на Московском шоссе в Нижнем Новгороде 19 января, а в понедельник площадь горения достигла 200 кв. метров.

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Теги:
Пожар Свалки
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