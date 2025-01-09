Роспотребнадзор исследует воздух из-за горящей свалки на Московском шоссе Общество

Фото: Александр Воложанин

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора проверяют качество воздуха в Нижнем Новгороде из-за пожара на нелегальной свалке на Московском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Пробы воздуха взяты в зоне ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра.

Напомним, нелегальная свалка загорелась на Московском шоссе в Нижнем Новгороде 19 января, а в понедельник площадь горения достигла 200 кв. метров.