Роспотребнадзор исследует воздух из-за горящей свалки на Московском шоссе

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Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора проверяют качество воздуха в Нижнем Новгороде из-за пожара на нелегальной свалке на Московском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Пробы воздуха взяты в зоне ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра.
Напомним, нелегальная свалка загорелась на Московском шоссе в Нижнем Новгороде 19 января, а в понедельник площадь горения достигла 200 кв. метров.
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