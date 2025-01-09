Григоренко ознакомился с реализацией программы комплексного развития электротранспорта в Нижегородской области Общество

Фото: Никита Духник

Заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко ознакомился с результатами реализации федеральной программы комплексного развития городского электротранспорта в Нижегородской области. Вместе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным он оценил объекты транспортной инфраструктуры регионального центра.

На сегодняшний день в рамках программы все поставки отечественных электробусов выполнены на 100%. В частности, в Нижегородскую область было доставлено 120 современных электробусов, которые уже начали перевозить пассажиров. В регионе работают все 53 электрозарядные станции для электробусов, запущено восемь электробусных маршрутов. Это позволило значительно расширить маршрутную сеть электротранспорта более чем на 30%, обеспечивая удобство и доступность для жителей региона.

Для максимального комфорта пассажиров электробусы оснащены USB-зарядками, информационными экранами и валидаторами для безналичной оплаты проезда. Новый подвижной состав адаптирован для маломобильной категории граждан, оборудован спутниковой навигацией и мощным экологичным двигателем.

Кроме того, в рамках программы в Нижнем Новгороде ведется реконструкция трамвайных путей. Построено и реконструировано более 65 км путей, а в целом планируется полное обновление городской трамвайной сети протяженностью около 150 км. На обновленных маршрутах будут курсировать новые низкопольные трамваи, обеспечивающие комфортные условия для пассажиров. Уже поставлено более 70 единиц трамваев, всего же предусмотрена поставка 170 современных трамвайных составов.

«Задача — сделать городской транспорт в регионах России комфортным, быстрым, современным и экологичным. В рамках нашей программы мы активно обновляем старый подвижной состав, модернизируем трамвайные пути. В 10 регионах России уже запустили на маршруты больше 280 электробусов. Это 100 процентов от запланированного объема», – сказал Дмитрий Григоренко.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что без программы модернизации городского электротранспорта такое масштабное обновление устаревшей инфраструктуры для региона было бы непосильным. Вместе с обеспечением электрозарядными станциями и самими электробусами в Нижнем Новгороде продолжается закупка новых трамваев и замена трамвайных путей.

«Мы закупили 72 новых трамвая, всего же приобретем 170. По программе планируем основную закупку в этом году, возможно, какая-то часть поставки перейдет на следующий год с учетом того, что в 2026-м мы планируем полностью завершить перекладку трамвайных путей. Уже переложили около 70 километров - это больше половины всех трамвайных путей Нижнего Новгорода. В текущем году планируем закончить работы в верхней части города. Безусловно, без перекрытия движения сделать это невозможно, но мы идем с опережением плана – должны были завершить замену путей в нагорной части в 2026 году, а теперь хотим сделать это в 2025-м. И тогда на 2026 год останется часть работ в заречной части города. В следующем году планируем полностью завершить реформу всей системы электродвижения в части трамваев и электробусов», - сказал Глеб Никитин.

Комплексная программа обновления городского электротранспорта реализуется в 10 регионах – Липецкой, Ярославской, Нижегородской, Курской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях, а также Краснодарском, Красноярском и Пермском краях.

Финансирование программы осуществляется за счёт средств федерального и региональных бюджетов, кредитов «ВЭБ.РФ» и частных инвестиций.