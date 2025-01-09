Директора утилизационной фирмы в Сарове будут судить за ущерб в 6,3 млн рублей

Директор утилизационной компании в Сарове обвиняется в причинении крупного имущественного ущерба.
Как рассказали в пресс-службе нижегородского ГУ МВД, подозреваемый в феврале 2022 года заключил контракт с муниципальным предприятием на вывоз и переработку отходов. При этом руководитель фирмы заранее понимал, что не сможет выполнить условия контракта по вывозу и обезвреживанию отходов. Тем не менее обвиняемый представил фиктивные документы о выполнении указанных работ, в результате чего на счет утилизационной фирмы от муниципалитета поступило 6,3 млн рублей.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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