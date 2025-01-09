Сотрудница завода имени Свердлова в Дзержинске пойдет под суд за взятку

Снабженец завода имени Свердлова пойдет под суд за взятку. Уголовное дело уже поступило в Дзержинский городской суд, сообщается в соцсетях госучреждения.
По версии следствия, гражданка К. в течении шести лет занимала должность менеджера управления по снабжению ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова".
С сентября 2021 года по 20 апреля 2023-го женщина получила взятку в общей сложности более 207 тысяч рублей от партнеров за обеспечение заключения договоров на поставку материально-технических ресурсов между заводом и контрагентами. Кроме того, она также прикладывала усилия для своевременного выполнения обязательств по договорам. Женщина предоставляла информацию о начальной максимальной цене лота и ускоряла процесс изучения документов, которые были необходимы для оплаты поставщикам за товары.
Полученные денежные средства К. использовала по своему усмотрению.
Ранее сообщалось, что СК завершил расследование дела о коррупции на Княгининской фабрике и в Минобороны.
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