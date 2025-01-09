Гостиницу построят на месте бывшего завода шампанских вин
Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
Скорость движения на участке ул.Лысогорской ограничили до 10 км/ч
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
22 января 2025 10:13  [12] Директора утилизационной фирмы в Сарове будут судить за ущерб в 6,3 млн рублей
22 января 2025 09:42  [107] Сотрудница завода имени Свердлова в Дзержинске пойдет под суд за взятку
22 января 2025 09:29  [91] Иномарка насмерть сбила женщину в Семенове
21 января 2025 20:00  [283] Нижегородский СК организовал проверку из-за отравления двух детей газом
21 января 2025 19:42  [295] Бывшую заведующую детсадом в Городце осудили за присвоение 670 тысяч рублей
21 января 2025 19:00  [356] Пожар на нелегальной свалке в Нижнем Новгороде почти потушили
21 января 2025 18:49  [319] Нападение пассажира на нижегородского таксиста закончилось уголовным делом
21 января 2025 18:30  [568] Суд в Нижнем Новгороде приговорил участника украинского нацбата к 9 годам тюрьмы
21 января 2025 17:21  [333] 63-летний сотрудник нижегородского ЧОПа умер на работе
21 января 2025 16:47  [342] Экстремисту из Сарова дали условку и запретили покидать город
Происшествия

Сотрудница завода имени Свердлова в Дзержинске пойдет под суд за взятку

22 января 2025 09:42  [107] Происшествия

Снабженец завода имени Свердлова пойдет под суд за взятку. Уголовное дело уже поступило в Дзержинский городской суд, сообщается в соцсетях госучреждения.

По версии следствия, гражданка К. в течении шести лет занимала должность менеджера управления по снабжению ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова". 

С сентября 2021 года по 20 апреля 2023-го женщина получила взятку в общей сложности более 207 тысяч рублей от партнеров за обеспечение заключения договоров на поставку материально-технических ресурсов между заводом и контрагентами. Кроме того, она также прикладывала усилия для своевременного выполнения обязательств по договорам. Женщина предоставляла информацию о начальной максимальной цене лота и ускоряла процесс изучения документов, которые были необходимы для оплаты поставщикам за товары.

Полученные денежные средства К. использовала по своему усмотрению. 

Ранее сообщалось, что СК завершил расследование дела о коррупции на Княгининской фабрике и в Минобороны.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Взятки Завод Суд
Поделиться:
Новости по теме
21 января 2025 16:00  [310] СК завершил расследование дела о коррупции на Княгининской фабрике и в МО РФ
17 января 2025 18:26  [505] Экс-сотрудника Ростехнадзора осудят за взятки на 15 млн в Нижнем Новгороде
26 декабря 2024 14:28  [973] Житель Выксы обвиняется в коммерческом подкупе сотрудника металлургического завода
16 декабря 2024 13:48  [1004] Замдиректора нижегородского предприятия ОПК получил условный срок за взятку
05 декабря 2024 14:56  [1084] Средняя взятка в Нижегородской области достигла 1,1 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph