Сотрудница завода имени Свердлова в Дзержинске пойдет под суд за взятку Происшествия

Снабженец завода имени Свердлова пойдет под суд за взятку. Уголовное дело уже поступило в Дзержинский городской суд, сообщается в соцсетях госучреждения.

По версии следствия, гражданка К. в течении шести лет занимала должность менеджера управления по снабжению ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова".

С сентября 2021 года по 20 апреля 2023-го женщина получила взятку в общей сложности более 207 тысяч рублей от партнеров за обеспечение заключения договоров на поставку материально-технических ресурсов между заводом и контрагентами. Кроме того, она также прикладывала усилия для своевременного выполнения обязательств по договорам. Женщина предоставляла информацию о начальной максимальной цене лота и ускоряла процесс изучения документов, которые были необходимы для оплаты поставщикам за товары.

Полученные денежные средства К. использовала по своему усмотрению.

Ранее сообщалось, что СК завершил расследование дела о коррупции на Княгининской фабрике и в Минобороны.