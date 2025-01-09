Бессимптомный рак легкого нашли у нижегородца при диспансеризации Общество

Рак легкого в бессимптомной форме нашли у 50-летнего нижегородца во время плановой диспансеризации в поликлинике №30 Нижнего Новгорода.

Как сообщается в Telegram-канале "Бокал прессека", пациент жаловался на общее состояние разбитости и слабость. Новообразование выявили при помощи рентген-исследования. Врачи назначили пациенту назначили компьютерную томографию с последующим направлением в нижегородский онкоцентр.

Ранее нижегородцам напомнили о профилактике хронических неинфекционных заболеваний.