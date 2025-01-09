Бессимптомный рак легкого нашли у нижегородца при диспансеризации

Рак легкого в бессимптомной форме нашли у 50-летнего нижегородца во время плановой диспансеризации в поликлинике №30 Нижнего Новгорода.
Как сообщается в Telegram-канале "Бокал прессека", пациент жаловался на общее состояние разбитости и слабость. Новообразование выявили при помощи рентген-исследования. Врачи назначили пациенту назначили компьютерную томографию с последующим направлением в нижегородский онкоцентр.
Ранее нижегородцам напомнили о профилактике хронических неинфекционных заболеваний.
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