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Общество

Бессимптомный рак легкого нашли у нижегородца при диспансеризации

22 января 2025 10:31  [229] Общество

Рак легкого в бессимптомной форме нашли у 50-летнего нижегородца во время плановой диспансеризации в поликлинике №30 Нижнего Новгорода.

Как сообщается в Telegram-канале "Бокал прессека", пациент жаловался на общее состояние разбитости и слабость. Новообразование выявили при помощи рентген-исследования. Врачи назначили пациенту назначили компьютерную томографию с последующим направлением в нижегородский онкоцентр.

Ранее нижегородцам напомнили о профилактике хронических неинфекционных заболеваний.

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Теги:
Медицина и здоровье онкология
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