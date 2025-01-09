Никитин вошел в состав наблюдательного совета Всероссийского конкурса «Проектный руководитель-2025» Политика

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вошел в состав наблюдательного совета VII Всероссийского конкурса "Проектный руководитель-2025". Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 января 2025 года. Финал конкурса планируется провести с 22 по 24 мая в Нижнем Новгороде.

Конкурс проводится Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС, Президентская академия) для выявления сильнейших лидеров страны в области эффективного управления проектами в различных отраслях. Он объединяет профессионалов в области управления проектами из разных сфер деятельности, которые готовы делиться лучшими практиками.

В состав наблюдательного совета также вошли заместитель министра РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Антон Герасимов, заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов, руководитель Федеральной службы по аккредитации Назарий Скрыпник, заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, заместитель руководителя секретариата заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко Антоний Швиндт, вице-президент РАН Степан Калмыков, статс-секретарь - заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Денис Аширов, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрий Зубов, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Сергей Музыченко. Председателем наблюдательного совета является Алексей Комиссаров, ректор Президентской академии.

С 3 февраля по 21 апреля 2025 года состоится заочный этап конкурса. Он включает онлайн-оценку личностных и профессиональных компетенций конкурсантов. Кроме того, участники подготовят отчет о своем опыте проектной деятельности, который оценит жюри. Получившие самые высокие оценки будут приглашены на финальный этап конкурса.

Проектных менеджеров России определят в пяти новых номинациях: "Управление изменениями"; "Научно-технологическое развитие"; "Публичное управление"; "Инженерные и инфраструктурные преобразования" и "Разработка новых продуктов и развитие бизнеса".

Итогом участия в конкурсе станет независимая экспертная оценка компетенций в сфере проектного управления, а также возможность установить ценные деловые контакты и стать частью профессионального сообщества – площадки для обмена опытом и лучшими практиками в области управления проектами. Многие участники отмечают, что конкурс помог им выйти на новый уровень, способствовал раскрытию их потенциала и карьерному росту.

Победителям конкурса вручат ваучер на профессиональную сертификацию в сфере проектного управления.