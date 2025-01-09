Молодого нижегородца задержали за поджог трансформаторов на железной дороге Происшествия

Транспортные полицейские задержали 20-летнего нижегородца, подозреваемого в поджоге двух трансформаторов на станции Нижний Новгород-Сортировочный.

По информации Нижегородского линейного управления МВД на транспорте, задержанный ранее стал жертвой дистанционных мошенников.

Выяснилось, что подозреваемый в сети интернет вступил в переписку поочередно с "девушкой", а также "сотрудниками банка" и "представителями спецслужб". Мошенники в итоге заставили нижегородца совершать финансовые переводы, а затем убедили в том, что его средства поступили на счет Вооруженных сил Украины.

Во избежание наказания аферисты попросили молодого человека совершить поджог железнодорожного оборудования, что подозреваемый и сделал. Он также снял видео поджога и отправил его аферистам.

Нижегородца заключили по стражу, расследование уголовного дела продолжается.

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