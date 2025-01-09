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Общество

Проектировать дублер проспекта Ленина в Нижнем Новгороде начнут в 2025 году

22 января 2025 12:36  [83] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Проектные работы по строительству дублёра проспекта Ленина в Нижнем Новгороде запланированы на 2025 год. Об этом ИА "НТА-Приволжье" сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В настоящее время потенциальный концессионер работает над согласованием проектных решений, связанных с укреплением берегов и реконструкцией гидротехнических сооружений на реке Ржавке. Согласно информации, сроки строительства дороги будут определены после прохождения государственной экспертизы проекта.

Как сообщалось ранее, строительство шестиполосной дублирующей дороги на проспекте Ленина включено в программу развития транспортной инфраструктуры города до 2030 года. Протяжённость новой дороги составит 6,3 км. Она пройдёт по улицам Молитовская, Голубева, Баумана и Героя Попова.

Ожидается, что будет построено две транспортные развязки в районе Молитовского и Мызинского мостов, надземный переход на пересечении улиц Героя Попова и Новикова Прибоя, а также два подземных перехода рядом с пивзаводом. Работы будут разделены на четыре этапа, которые займут почти четыре года: 8, 18, 7 и 13 месяцев соответственно.

По данным МКУ "ГУММиД" на декабрь 2021 года, стоимость строительства оценивалась в 8,4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что проектирование дублера улицы Родионова в Нижнем Новгороде завершат до конца марта.

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Теги:
Дороги Строительство
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