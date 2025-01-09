Полиция заинтересовалась подростками с петардами после жалоб нижегородцев

Полиция организовала проверку из-за подростков с петардами в Верхних Печёрах. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.
Как рассказали в ведомстве, сигналов от местных жителей о хулиганских действиях подростков не поступало. Вместе с тем, по факту выхода информации в СМИ сотрудниками полиции организована проверка. По её результатам будет принято решение в соответствии с нормами законодательства.
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