ГУАД направит 41 млн рублей на корректировку проекта западного обхода Выксы Общество

Главное управление автодорог региона объявило аукцион по выбору подрядчика для корректировки проекта западного обхода Выксы в Нижегородской области. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Новая трасса будет пролегать от дороги Выкса-Досчатое до автодороги Выкса - Шиморское - Ближне-Песочное. Старый проект западного обхода Выксы был выполнен специалистами ООО ПИ "Волгаватодорпроект" в 2015 году.

Протяженность новой трассы с мостом через реку Железница составит 6,42 км.

Начальная (максимальная) стоимость контракта - 40,9 млн рублей. Заявки на аукцион принимаются до 6 февраля. Итоги торгов подведут 11 февраля.

Корректный вариант проекта новой трассы должен быть подготовлен до 23 декабря 2025 года.

Напомним, стоимость строительства обхода Балахны в Нижегородской области обойдется в 18 млрд рублей.