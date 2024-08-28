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Общество

Подрядчик приступил к строительству второй очереди дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде

18 сентября 2024 17:08  [67] Общество

Фото: Telegram-канал АО "ДСК "Автобан"

Строительство второй очереди дублера проспекта Гагарина стартовало в Нижнем Новгороде 18 сентября. Об этом сообщает пресс-служба АО "ДСК "Автобан".

Вторая очередь дублера будет построена на участке от улицы Ларина до федеральной трассы Р-158 Нижний Новгород — Саратов. На объекте уже убраны мешающие строительству рекламные конструкции и 86% зеленых насаждений.

В ближайшее времени на объекте начнется строительство искусственных сооружений.

"Одновременно с этим ведется строительство третьей очередь дублера проспекта Гагарина. Сейчас дорожники занимаются строительством участка трассы до границ ЖК "Новинки Smart City". Все работы идут по графику",- пояснили в компании.

Напомним, что дублер Гагарина предусматривает четыре очереди с мостом. По плану он должен объединить Новую Кузнечиху, ЖК "Анкудиновка", пересечь улицу Ларина, территорию городских деревень Ляхово и Бешенцево, далее проследовать через Ольгино и ЖК "Акварель" в сторону Новинок. Стоимость строительства составит 47 млрд рублей.

Также ранее сообщалось, что на проектирование второй очереди дублера проспекта Гагарина направили 95,3 млн рублей, а третьей – 21 млн рублей.

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Теги:
Дороги Строительство
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